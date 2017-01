Quelle che non portano le mutande... della nonna

Dalla Marcuzzi alla Rodriguez tutte hot

23/1/2012

“Si parla molto di questo incredibile caso di mutande o non mutande. Risolviamo questo macchinoso enigma? Non porto le mutande della nonna...”. Alessia Marcuzzi tramite Facebook chiarisce il dilemma nato dopo le immagini del Grande Fratello in cui resta col sedere all'aria. Ma la showgirl è solo l'ultima di una lunga serie di vip che i mutandoni della nonna non li portano di certo e mettono il bella mostra la loro biancheria intima.

foto Olycom

La Marcuzzi durante le dirette del Gf12 sfoggia sempre abitini molto corti che mettono in risalto le sue bellissime gambe chilometriche. Occhi puntati sulle sue pose quando si siede e sui suoi movimenti in studio per cogliere qualche siparietto hot come quello che la conduttrice ha regalato al suo pubblico l'altra sera. Complice un abbraccio un po' troppo focoso di Yassine, i pantaloncini turchesi di Alessia si sollevano nonostante i tentativi della Marcuzzi che cerca in tutti i modi di coprirsi. La Marcuzzi aveva o no le mutande? Il video fa il boom sul web, ma lei spiega: “Non porto le mutande della nonna”.



E come lei molte altre vip hanno messo in mostra volutamente o involontariamente la loro biancheria intima. Dalla sorellina di Belen, Cecilia Rodriguez, durante una sfilata di moda a Melissa Satta durante un balletto sexy passando per Aida Yespica durante una festa, Selena Gomez durante una discesa dalla scale troppo ardita. E poi ancora Sara Harding, Sara Tommasi, Jennifer Lopez, Scout Willis, Paz Vega, Eva Longoria, Claudia Gerini. Fan tutte parte del partito “Io non porto le mutande della nonna” e lo hanno dimostrato.