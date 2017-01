Heidi Klum e Seal divorziano

La top model e il cantante non superano la crisi del settimo anno

23/1/2012

Tra Heidi Klum e Seal è finita. Le"insuperabili differenze" sono riuscite a spaccare anche una delle coppie più belle dello showbiz. Dopo una lunga e apparentemente felice unione, la top model e il cantante hanno confermato con una dichiarazione su People che depositeranno la loro richiesta di divorzio alla corte di Los Angeles, proprio come hanno da poco fatto Katy Perry e Russell Brand.

foto Olycom

La crisi del settimo anno ha colpito ancora, ma quali siano le vere ragioni è ancora un mistero. Per ora ci dobbiamo accontentare delle solite giustificazioni di circostanza in attesa di dettagli succulenti, anche se già circolano delle voci che azzardano alcune ipotesi. La carriera sempre più in ascesa della Klum (con relativi guadagni da capogiro) non andrebbe giù al consorte oppure un terzo incomodo si sarebbe insidiato nella coppia. Non si sa, ma a Hollywood prima o poi tutto esce allo scoperto.

Un campanello d'allarme c'è stato e ai più attenti non è sfuggito. Heidi Klum si è presentata ai Golden Globe del 15 gennaio senza il marito e dal 26 dicembre la modella non posta su Twitter una fotografia in cui appaiono insieme.



Sposati dal 10 maggio 2005, erano famosi per rinnovare ogni anno la promessa di eterno amore con una cerimonia lussuosa. I due hanno quattro figli, Leni, figlia biologica di Flavio Briatore, ma adottata dal cantante, Henry, Johan, e Lou.