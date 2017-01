Jolie e Aniston forse in dolce attesa

Rivali in amore e in competizione id pance

20/1/2012

Non solo rivali in amore. Jennifer Aniston e Angelina Jolie, potrebbero arrivare a competere anche in... pancioni. L'ex signora Pitt, 42 enne, infatti sarebbe incinta al sesto mese, stando a Mtv Usa. L'attuale compagna dell'attore invece starebbe per avere il settimo figlio. In questo caso è stato Ok Magazine a dare l'annuncio. Nessuna delle due star tuttavia ha confermato le voci.

Un amico della Aniston, così riporta Mtv Usa, avrebbe detto: "Non avrebbe voluto fare pubblicità ma deve essere molto emozionata. Se qualcuno le chiedeva se era preoccupata di rimanere a corto di tempo, lei rispondeva 'Avrò senz'altro dei figli non c'è alcun dubbio'.



La fonte interna che riporta invece la preseunta settima gravidanza di Angelina Jolie ha riferito: "Non è qualcosa che lei voglia annunciare ufficialmente ma lo sta dicendo a un selezionato gruppo di persone. Angelina sta assaporando ogni momento. Sta passando un momento difficile con le nausee del mattino ma dice che ne vale la pena".

A quanto pare Brad e Angelina avrebbero già cominciato anche a ridecorare la camera da letto per il nuovo arrivo, dipingedola tutta di bianco, dato che "Lei vuole che abbia un candore zen, perché crede nella connessione mente-corpo e vuole la sua mente in pace".



Ora i 'Brangelina' hanno sei figli, tre biologici (Shilo e i gemelli Knox e Vivienne) e tre adottivi (Maddox, Pax e Zahara). Eppure sembra che Angelina in qualche modo oscuri sempre Jennifer, anche solo nell'annuncio del lieto evento.