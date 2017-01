La Price presenta Amy la sua "protetta"

Sexy e conturbante come lei, ma Katie ha qualche ritocco in più

20/1/2012

Bionde, spumeggianti, vestite con una tuta super aderente per meglio evidenziare le loro curve bollenti e le forme generose e tacchi stratosferici. Katie Price e Amy Willerton sembrano gemelle. Amy è la modella vincitrice del reality “Signed by Katie Price”, un talent show per individuare uomini e donne di talento da lanciare nel mondo dello show business.

foto LaPresse

E la diciannovenne Amy si è rivelata la più idonea. Sarà Katie stessa ad "occuparsi" di lei da questo momento in poi, promuovendola e instradandola nel luccicante mondo dello showbiz.



L'esempio a cui far riferimento. Ma Katie Price naturalmente. A cominciare dal look. E così ecco la giovane Amy, che sembra un suo clone, con qualche anno e taglia in meno, almeno sul lato B, e tante cose da imparare. Prima fra tutte come trasformarsi in una bomba sexy come la Price. lezione numero uno: sottoporsi ad un bisturi che faccia magie. Il resto è tutto in discesa.