La Seredova veste nero, ma sogna rosa

I bimbi al centro dei pensieri di Alena

20/1/2012

Nuovo look e nuova sfilata per Alena Seredova. Lontani i tempi in cui calcava le passerelle in sexy bikini ancheggiando con il suo fisico mozzafiato, ora Alena riscopre vesti meno hot, ma sempre glamour. Eccola a Pitti Bimbo a Firenze in total black con gli occhiali e l'aria seria e signorile. Guarda gli abiti rosa e confessa: “Con le femmine sarebbe impossibile resistere”. Voglia del tris, sperando che sia femmina?

foto Ufficio stampa

Da quando ha sposato il portierone con nozze sontuose ed è diventata mamma di due bambini, la Seredova ha un po' abbandonato lo showbiz e si è dedicata alla famiglia. Ospite allo stand di “I Pinco Pallino” a Firenze, immersa da rose e circondata da bambini in tulle e abiti bon bon Alena racconta la sua testimonianza di madre innamorata, ma molto severa con i principi di un tempo.

La moglie di Gigi Buffon, che sostiene diverse onlus tra cui Sos Villaggi dei Bambini, parla del suo impegno personale a favore dell'infanzia e delle problematiche ad essa legate. In total black, con cappottino glamour e pantaloni neri, capelli sciolti sulle spalle e occhiali neri sul viso, Alena curiosa anche tra gli abiti.

E confessa che il fatto di aver due maschietti limita le possibilità di sbizzarrirsi sul look, compensando con i giocattoli. E si lascia andare con una frase: “Con le femmine sarebbe impossibile resistere”. Gigi è avvisato: con il tris magari arriva anche una femminuccia.