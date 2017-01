Melissa Satta: "Sesso 7/10 volte a settimana"

E per Boateng stop in campo per quattro settimane

20/1/2012

La frequenza di rapporti sessuali settimanali di Melissa Satta? "Da sette a dieci volte...", rivela la showgirl a Vanity Fair. Ovvero almeno un rapporto al giorno, con qualche sgarro nel weekend, facendo un calcolo approssimativo. Considerando che Kevin Prince Boateng, il giocatore del Milan, con cui Melissa condivide da qualche mese questa intensa attività sotto le lenzuola, non giocherà per un mese, una domanda sorge spontanea...

foto Olycom

Sesso per sette/dieci volte alla settimana non è cosa da tutti. Bisogna avere tempo, voglia, e tanta energia fisica. Melissa aggiunge infatti che questa assiduità nelle sessioni erotiche "dipende dalla forma fisica e dagli impegni di lavoro". E qui scatta la domanda. La professione del calciatore richiede in campo, per allenamenti e partite, tutti e tre questi fattori al 100%.



Che la lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra, diagnosi che ha portato allo stop del centrocampista, abbia a che fare con uno stato di debilitazione del "povero" Boateng, consumato dal sesso?



Forse è solo questione di pratica. Quattro settimane di stop per il calciatore saranno utili affinché si abitui ai ritmi sessuali di una focosissima Melissa, che, tra le altre chicche sulla sua vita sessuale rivela anche di preferire la posizione "io sopra" e di averlo fatto per la prima volta a 16 anni. Adesso bisogna solo aspettare che Boateng torni in campo. Ci darà degli indizi su come è andato l'ultimo mese sotto le lenzuola.