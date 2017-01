Casper, dolci parole per la sua J.Lo

Il ballerino dichiara alla popstar il suo amore su Twitter

20/1/2012

E' il toyboy di Jennifer Lopez e la sa pure lunga! Casper Smart, di diciotto anni più giovane della cantante, prima svela dettagli piccanti della loro relazione sotto le lenzuola, poi, a distanza di pochi mesi, le dichiara amore su Twitter. "Età, status e opinioni degli altri non contano. I nostri cuori e le nostre anime sono infiniti". J.Lo legge e "ritwitta" il post. La situazione è chiara, i due vogliono vivere in pace la loro storia.

foto LaPresse

Il ballerino ha fatto proprio centro nel cuore della popstar portoricana. E' bastato un lungo messaggio su Twitter che suona come una bellissima promessa d'amore a far capitolare la cantante. Certo, il ragazzo non la nomina esplicitamente, ma è evidente che ogni singola parola si riferisca alla loro unione: "Il cuore e l'anima non conoscono limiti. I nostri anni ci ricordano solo che le nostre ore su questa Terra sono contate e che il tempo restante è prezioso". "Dovremmo tutti rendere onore al tempo scegliendo di vivere le nostre passioni e i sogni. Chiudete gli occhi e aprite il cuore; amate e siate felici" continua Casper.



E' chiaro che il ballerino vuole mettere a tacere le malelingue che continuano a sputare sentenza sulla loro relazione che, seppur acerba, promette bene. Jennifer Lopez, dal canto suo, ha apprezzato il gesto del suo giovane compagno tanto da prendere il messaggio e "ritwittarlo" nella sua pagina personale. Chiaro segnale che la pensano esattamente allo stesso modo.

Per la cantante il naufragio del matrimonio con Marc Anthony è acqua passata. Ormai il suo cuore è pronto per impegnarsi nuovamente e poi potrebbe sempre promuovere Smart da ballerino ad autore delle sue canzoni, con un testo così!