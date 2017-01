Laura Torrisi mette a nudo Leonardo

Ecco "il Piera" come non l'avete mai visto

20/1/2012

Lui fa il regista di film comici, ma in famiglia la più divertente è la compagna, che sul suo profilo Twitter prende in giro il suo innamorato postando foto scherzose. Ecco Laura Torrisi alle prese col social network: simpatica, capace di apparire naturale e attraente senza bisogno di posare sexy o nuda. Parla di quel che fa, ma soprattutto mette online le foto di Leonardo Pieraccioni come non l'abbiamo mai visto.

foto Twitter

Ironica e spassosa carica diverse foto e di ognuna fa un commento altrettanto spiritoso. Innanzitutto chiama il suo uomo “il Piera” e lo disegna nei momenti più intimi della giornata, da quando fa colazione a quando fa il pagliaccio per la figlia mettendosi in testa un paralume, quando indossa delle ciabattine assurde con un fiore gigante o quando immerge i biscotti nel caffè.



Ma gli stralci di vita quotidiana della coppia sono molti e Laura parla spontanea e genuina raccontando quando porta la figlia dalla pediatra o quando si ferma a mangiare un boccone fuori casa, dal treno diretto a Milano al traffico di Firenze. Allegra e istintiva questa Torrisi acqua e sapone alle prese con pc è da dieci e lode e ruba la scena al compagno vincendo il premio della simpatia in casa. Se poi aggiungiamo il fatto che è una bomba sexy, Laura Torrisi è proprio una donna da sposare...