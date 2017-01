Madonna e il guanto strategico

Per nascondere le mani rugose

19/1/2012

Viso radioso, fisico da ragazzina e mani rugose e venose... insomma, che tradiscono l'età. Ne è consapevole Madonna che da tempo combatte con le sue mani raggrinzite. E ora ha deciso di presentarsi a qualunque evento con i guantini addosso. Perfino durante gli ultimi Golden Globe ha sfoggiato i guanti di pelle stile golf, per nulla abbinati all'abito, e alla prima londinese del suo ultimo film da regista “W.E.” ne portava un paio di pelle rossa.

foto Ap/Lapresse

Ormai l'hanno capito tutti e gli occhi dei curiosi puntano dritto alle mani della popstar che non perde occasione per esibire modelli nuovi e colorati. La star 52enne è consapevole del fatto che le mani sono la parte del corpo che invecchia di più e che più difficilmente si può ringiovanire con la chirurgia e così ha scelto di tenerle sempre coperte nelle occasioni mondane. Così è stato per la serata dei Golden Globe, per la passerella sul red carpet, per le feste annesse, per le premiere del suo film. Del resto questo accessorio deve piacere molto a Madonna che lo aveva già sfoggiato sul palco ai tempi di “Like a virgin”.