Ambra, modella non per caso

Racconta gli alti e bassi con Renga

19/1/2012

Erotica e intrigante, dolce e aggressiva al tempo stesso Ambra Angiolini si veste da modella e interpreta alla grande anche questo ruolo. Compagna di Francesco Renga, mamma di Iolanda e Leonardo, imprenditrice e attrice, ma anche modella. Le basta uno sguardo per sprigionare fascino, ma i suoi occhi sono solo per Renga: "Lui è un romanticone maledetto. Capita un giorno o due che lo amo di meno e allora lui si ferisce" confessa a Gioia.

foto Ufficio stampa

“Francesco è un uomo speciale. Ancora prima di metterci insieme eravamo molto amici. Abbiamo capito, nel tempo, che insieme siamo molto più solidi. Dopo di che, starci non è facile. È brutto e meraviglioso allo stesso tempo sapere che stai con un uomo che, quando se ne va, sai dove va” continua Ambra raccontando anche delle sue litigate con il compagno. “Niente più scontri, valigie, scarponi che volano. Non ho mai riso così tanto come nelle nostre liti di questi giorni. Francesco si offende e se ne va. Mi piace molto che ci sia ancora qualcuno che s’offende. Io resto a casa a braccia conserte e aspetto che ritorni”.



E poi svela il segreto della sua forma fisica e dei suoi nervi saldi: “Ho avuto il mio periodo di nervi a pezzi e allora, per evitare qualsiasi tipo di cura, ansiolitici, tutta roba che mi fa orrore solo al pensiero, corro. Non sto demonizzando nulla, ma io devo farcela da sola… La prima volta ho fatto quattro chilometri e mezzo, non correvo da una vita. Adesso faccio nove chilometri fissi”.



E di chilometri deve averne fatti parecchi anche quando hanno pubblicato le foto di un bacio clandestino... “Quella è stata solo la scorrettezza di una persona di una bassezza unica, un individuo dei peggiori che per me potrebbe anche non esistere. - spiega Ambra - Ripercussioni in famiglia? Nessuna. Era più il dolore di dover spiegare certe cose a chi non sa, al fruttivendolo che ci vedeva tutti i giorni, me e Francesco, fare la spesa insieme. È una ventata orrenda che ogni tanto torna. Finirà, prima o poi”.