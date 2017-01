Piccole figlie d'arte in cerca di notorietà

Da Lourdes a Kaia Crawford: in prima linea verso il successo

19/1/2012

Si può dire che siano nate sotto i riflettori ereditando doti e bellezza dei genitori, ma a loro non basta perché vogliono brillare di luce propria. Le figlie delle star del calibro di Madonna, Cindy Crawford, Mick Jagger e Annie Lennox si stanno costruendo la loro carriera, alcune già da molto piccole. E in Italia chi potrebbe avere la stessa vena artistica di mamma e papà? Un nome potrebbe esserci.

foto LaPresse

Lourdes Leon, primogenita della pop star più famosa al mondo, a soli 15 anni si è già fatta largo nel mondo dell'imprenditoria grazie al suo marchio di abbigliamento e make-up "Material girl". Sicura e spavalda ha precocemente espresso il suo desiderio di emergere. Se ha preso il caratterino della madre è inutile stupirsi.



Tali, figlia della cantante Annie Lennox, quando ha scoperto le passerelle ha abbandonato la scuola senza troppi scrupoli e a diciannove anni vanta una carriera da modella di tutto rispetto. Con il suo fisico asciutto e uno sguardo intenso è testimonial della nuova collezione di abiti di Karen Miller. In passato ha lavorato anche per Prada, Missoni, Miu Miu e Chanel. A differenza della musicista ha preferito sfruttare altre doti, altrettanto remunerative.



Chi sta seguendo le orme della madre è la piccola Kaia che a 10 anni posa davanti alle telecamere per la campagna Young Versace come fosse una veterana. Cindy Crawford, musa negli anni Novanta di Gianni Versace, è felice per la sua bambina e si sente lusingata per la scelta fatta dalla maison. Ora che le porte della moda si sono aperte anche per Kaia ci chiediamo se è in grado di tornare a scuola comportandosi da bambina o ha già assunto pose da diva.



Corpo perfetto, lunghi capelli biondi e labbra carnose che ricordano Brigitte Bardot hanno regalato a Georgia May Jagger un rapido successo. A nemmeno vent'anni ha già conquistato le copertine di Vogue ed è stata eletta modella britannica dell'anno ai British Fashion Awards 2009.



Arriviamo a Suri Cruise. Lei, sempre in braccio a mamma e papà, non ha ancora mostrato le sue velleità artistiche, malgrado il desiderio di Tom Cruise e Katie Holmes di farla apparire. Per ora, a cinque anni, si gode giochi e vestiti bellissimi, senza dimenticare il suo vero vezzo: le scarpe con il tacco.



Tornando in patria come non puntare gli occhi su Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl Michelle Hunziker e di Eros. Ha quattordici anni e per ora non ha reso pubblico alcun interesse per lo showbiz, ma, con due genitori artisti, dobbiamo solo attendere la sua prossima mossa...