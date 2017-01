Elsa Pataky, pancione e curve in bikini

A St. Barths con Chris l'attrice is diverte su uno yacht

19/1/2012

Bikini e pancione. Elsa Pataky, 36 anni, moglie del bel Chris Hemsworth (29) darà presto un bebè al divo australiano di Thor. Intanto la coppia, innamoratissima, se la gode in vacanza a St. Barths con amici, tra cui anche Matt Damon e la moglie. Su uno yacht super lussuoso Elsa e Chris si divertono a scivolare in mare...

foto LaPresse

La splendida attrice spagnola è in perfetta forma. La pancia ben in vista in un bikini nero, che evidenzia le curve sempre molto sensuali, sembra una ragazzina mentre scende lungo lo scivolo della barca per tuffarsi in mare.



La Pataky e Hemsworth si sono sposati a dicembre del 2010, dopo pochi mesi di frequentazione. In primavera diventeranno genitori e il loro amore sembra inossidabile.