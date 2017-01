Rihanna, nuove foto sexy

In slip e reggiseno stesa sul letto

19/1/2012

Fisico mozzafiato, aria disinvolta e a volte anche un po' sfacciata Rihanna ha raggiunto i 12 milioni di followers su Twitter e così ha deciso di esagerare postando ogni giorno una foto hot della sua vacanza alle Hawaii. Dopo il costume argento eccola in un'altra retrospettiva bollente. E tra poco vedremo la cantante in lingerie un po' ovunque, visto che ha posato per la nuova pubblicità di Giorgio Armani underwear e jeans.

foto Twitter

Lo scandalo per la sigaretta “sospetta”, le foto hot che la ritraggono con un costume mozzafiato disegnato appositamente per lei e dal prezzo da capogiro, una retrospettiva bollente del suo fondoschiena da urlo. Sul suo profilo sul social network c'è da sbizzarrirsi, ma per chi non si accontenta dei contatti virtuali, eccola riempire i cartelloni pubblicitari e le pagine patinate delle riviste con le sue foto intriganti. Posa come una diva stesa sul letto in slip e reggiseno a balconcino di pizzo bianco. Intrigante e seducente affascina i fan anche con addosso un paio di jeans attillati. Chi non vorrebbe avere una silhouette così e chi non vorrebbe avere al proprio fianco una bambolina sexy come lei? C'è da giurare che, grazie al nuovo servizio fotografico girato a Dublino, i suoi fan aumenteranno...