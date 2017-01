Christian Vieri, che giro di donne!

Altro che Canalis, per Bobo l'amore scoppia in pista

19/1/2012

Dopo Melissa Satta, la giostra dei flirt non si è più fermata per Bobo Vieri. Cinguetta con la sua ex Elisabetta Canalis, va in vacanza con la bella Aida Yespica, e bacia Ariadna Romero, la sexy cubana, ex Schedina, concorrente anche lei nella trasmissione di Milly Carlucci. Bobone, 38 anni, in amore è proprio una mina vagante: "Single, ma alla ricerca della donna giusta".

foto Novella 2000

Così confessa l'ex calciatore sulle pagine di Grazia, dove ammette di non essere legato a nessuna donna. Tuttavia i paparazzi gli stanno alle calcagna e gli attribuiscono un flirt dopo l'altro. E così dopo Melissa Satta, ecco arrivare Nicole Minetti, poi Aida Yespica, che però si dichiara una sua grande amica e niente di più, quindi il ritorno di fiamma con Elisabetta Canalis, giustificato da un riaccendersi della loro comunicazione via Twitter, tra complimenti e incoraggiamenti da parte dell'ex velina sarda per la partecipazione dell'amico a “Ballando con le stelle”.



Adesso però c'è un bacio sospetto a mettere pepe nel gossip che lo riguarda. Lei è Ariadna Romero, attrice scoperta e lanciata da Leonardo Pieraccioni, fidanzata con il cestista Lorenzo Gergati, bella sexy e concorrente come Bobo, a Ballando. Gli scatti, rubati fuori dalla trasmissione sono sfocati, ma il bacio, tenero e complice, c'è.



Vieri sa essere molto affascinante e il suo fare un po' da orso piace da morire alle ragazze. Sulla pista della trasmissione del resto di folgorati dalla scintilla dell'amore ce ne sono di celebri, dalla coppia Fulco-Chiabotto, a Rosolino Titova, e poi Bettarini-Togni, Panucci-Junkere. Vieri-Romero potrebbero essere i prossimi.