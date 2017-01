Kelly Brook testimonial giunonica

La modella inglese in lingerie sexy per New Look

18/1/2012

Le sue curve prosperose sono quanto di più sexy un brand di lingerie possa desiderare. E questa volta Kelly Brook, la giunonica modella inglese, si è spogliata per lanciare la propria linea d'intimo per il marchio New Look. In reggiseno, mutandine e reggicalze è una testimonial davvero mozzafiato.

foto Olycom

L'attrice e modella 23enne, protagonista insieme a Eli Roth e Jessica Szohr di "Piranha 3D", ha disegnato una linea tutta sua, e al magazine Now ha detto: "Non mi piacciono i reggiseni minimalisti, preferisco quelli che esaltano le forme. Penso che le donne debbano mostrare le loro curve il più possibile e smettere di credere che per essere sexy sia necessario essere magre e esili. Io non lo sono".



E si vede, specie negli scatti di New Look, dove Kelly posa sfoggiando le sue forme da bomba super sexy.



La modella confessa di dormire senza pigiama, come Marilyn, solo con una spruzzatina del suo profumo Fracas. Per mantenersi così in forma e sensuale? "Camminare molto, fare saune e bagni di vapore, per eliminare le tossine e soprattutto molto sesso, un ottimo allenamento cardiocircolatorio".