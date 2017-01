Il sedere di Pippa potrebbe essere un bluff

Il lato B perfetto? A mandolino. Quello di Pippa è piatto

18/1/2012

Pippa non demorde. Il suo lato B è diventato famoso in tutto il mondo, e allora perché non mostrarlo? Ecco quindi la sorellina della Duchessa di Cambridge in giro per Londra, con jeans attillatissimi che mettono in evidenza le sue forme, a dire il vero nemmeno tanto perfette...

Come sempre assediata e seguita passo passo, Pippa non sfugge agli scatti dei paparazzi, che cercano di catturare i particolari del suo mitico fondoschiena.



A ben guardare però il lato B della sorellina reale è ben lontano dai canoni di perfezione, che prevedono, tra gli altri fattori, quello della rotondità delle natiche e della verticalità, come ha spiegato in una sua ricerca sul tema David Holmes, professore all’Università di Manchester.



Il sedere per antonomasia è insomma quello ad albicocca, a pesca o il classico "a mandolino". Va bene anche quello a forma d'arancia, a mela e a pomodoro, rotondo e morbido, oppure a pera, nella tipica forma a clessidra.



Quello di Pippa però, stando a questi ultimi scatti, non passa a pieni voti l'esame, soprattutto in quanto a verticalità e rotondità dei glutei, si espande piuttosto in orizzontale e tende a cadere verso il basso... Altro che perfezione!