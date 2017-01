Rihanna, scandalo alle Hawaii

Dopo le foto con la sigaretta, ora è hot

18/1/2012

Momento d'oro per Rihanna. Anzi d'argento, a guardare le due foto che ha postato la cantante su Twitter avvolta in un sexy costume a fascia proprio color argento. La popstar caraibica è in vacanza alle Hawaii e continua a far parlare di sé. Dopo essere stata ritratta con una sigaretta “sospetta” e aver parlato di cannabis sul social network, rilancia con un paio di fotografie decisamente piccanti. A far scalpore questa volta è il suo lato B.

foto Twitter

Rihanna ha indossato il laminato argento per una gita in barca con gli amici, ma non ha resistito alla tentazione di mettersi in mostra anche su Twitter. E così ecco le immagini del suo costume con intarsi che lascia pochissimo all'immaginazione dei suoi fan e quello scatto sul didietro davvero da urlo. Del resto, è di questi giorni la notizia che la cantante è la testimonial global di Armani Underwear e Armani Jeans e sono pronti gli scatti in lingerie.



La popstar aveva già fatto parlare di sé qualche giorno fa quando i paparazzi l'hanno beccata in spiaggia con una sigaretta, che sembrava uno spinello, in mano. Poi la star ha pubblicato sul suo profilo di Twitter frasi che sembravano riferirsi proprio alla cannabis. "420...hi", è stato il primo; un messaggio criptato usato dagli adolescenti californiani che nel 1970 si davano appuntamento alle 4.20 p.m per fumare la droga. Non solo, un altro post sul social network ha fatto sobbalzare l'opinione pubblica: "Kush rolled, glass full... I prefer the better things! (Kush girata e bicchiere pieno, sono le cose che preferisco)". E Kush è un tipo di cannabis. Infine per tranquillizzare tutti, Rihanna ha spiegato che la sua era semplicemente la citazione di alcuni stralci del testo della canzone “Up All Night” del rapper Drake.