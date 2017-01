Saranno mamme nel 2012

Da Caterina Balivo a Alessandra Ambrosio, ecco i pancioni vip

18/1/2012

Il titolo di prima mamma vip del 2012 spetta di diritto a Beyoncé, diventata mamma per la prima volta della piccola Blue Ivy Carter, proprio a gennaio. Il nuovo anno però si apre all'insegna di molti altri pancioni celebri. Ultima in ordine di annuncio Caterina Balivo, che partorirà a giugno, e poi Eleonora Abbagnato, già in dirittura d'arrivo, la top model brasiliana Alessandra Ambrosio, Claudia Galanti, Maurizia Cacciatori e Marta Cecchetto.

foto Twitter

Per alcune, come per Claudia Galanti o Alessandra Ambrosio, che ha postato alcuni suoi inequivocabili scatti da incinta su Twitter e Facebook, è il pancione numero due. Seconda gravidanza anche per Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e mamma del piccolo Carlos, un anno a febbraio. Il nuovo bebè arriverà a marzo: "Dopo questo starò più attenta, giuro. Scoprire di essere incinta di nuovo con il primo figlio di soli tre mesi è stato uno choc!



A fine gennaio nascerà invece Julia, la prima figlia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, che ha già due figlie nate dalla precedente relazione e che sulle pagine di Chi mostra felicemente il suo pancione. E prima gravidanza anche per Marta Cecchetto, che dopo undici anni di fidanzamento con Luca Toni corona il sogno di diventare mamma. La modella è al quarto mese con grande felicità del calciatore della Juventus in procinto di cambiare squadra.

Ultima in ordine cronologico ad annunciare l'arrivo del primo bebè è infine Caterina Balivo, che a Vanity Fair confessa: "Finora lo sapevano in tre, Guido Maria Brera, il mio compagno, il medico di famiglia e il parroco... se non avessero notato la pancia in spiaggia, l'avrei tenuta volentieri nascosta".