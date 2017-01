Siparietto hot per Maria Sharapova

In bella mostra l'intimo della tennista

18/1/2012

Impegnata agli Open d'Australia Maria Sharapova ha regalato un siparietto hot che ovviamente non è sfuggito ai più attenti e all'occhio vigile dei fotografi. Uno sforzo di troppo in campo ha lasciato intravedere le sue mutandine verde fluorescente, in perfetto pendant con la visiera, le stringhe delle scarpe e le spalline della sua canottiera. Un vero tocco di classe per la ex numero uno al mondo.

foto Olycom

A quanto pare la zarina del tennis ha badato ad ogni dettaglio del suo look prima di scendere in campo; una divisa bianca con richiami verdi ha evidenziato ancora di più le sue forme conturbanti che più volte le hanno regalato il titolo di atleta più sexy al mondo.

I suoi lunghi capelli biondi, legati a coda di cavallo che seguono il corpo ad ogni movimento aumentano il suo sex appeal. Non si può certo dire che la giocatrice non sappia come attirare l'attenzione su di sé. Se poi ci si mette anche una gonnellina birichina che mostra le mutandine il gioco è fatto. Del resto lei di stile se ne intende avendo creato già da tempo una sua linea di abbigliamento.