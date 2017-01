Bobo vuole riconquistare Elisabetta

I due ex si scrivono su Twitter

18/1/2012

Lui balla in tv, lei gli scrive su Twitter. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis. I due ex innamorati sono entrambi single e vivono un momento di serenità: sul social network si tengono in contatto anche se Bobo dall'Italia ed Elisabetta da Los Angeles. Secondo gli amici di Vieri lui è ancora innamorato di lei e ballare in televisione è una sfida d'amore per farsi notare da lei.

foto Olycom

“Sabato @JustElisabetta mi hai visto a #ballandoconlestelle? Un po' stanco, ma mi diverto. Qui è dura, non è il campo da calcio. Un abbraccio” scrive l'ex calciatore alla ex velina aspettando il suo parere sulla prestazione in pista. “Non ancora! Sicuramente è un'esperienza divertente in bocca al lupo!!” replica lei. “Crepi – risponde Bobone - Guardami presto e fammi sapere che ne pensi. Ciao”. E prima ancora della prova del sabato sera lui le aveva scritto: "Sono un pò stanco, mi riposo qualche minuto e poi riprendo con gli allenamenti. Eli, ma quanti profili twitter hai?”. Già Eli, la chiama Vieri con tenerezza. E pare che tra i due la corrispondenza privata sia molto più fitta. L'ex calciatore è apparso su Twitter da pochi giorni, eppure i primi messaggi sono proprio per la Canalis. Segno che tra i due c'è ancora un bel rapporto che nonostante la lontananza si tengono in contatto, anche via Internet.



Bobo si dichiara single, nonostante alcune foto lo abbiamo ritratto in compagnia della bella Aida Yespica. Elisabetta dopo l'addio all'attore Mechad Brooks, non pare soffrire. Sul social network ha scritto: “Vorrei dare a ognuno un po' della mia felicità”. Che dietro questa felicità ci sia un riavvicinamento con Vieri? Secondo Diva e Donna gli amici di Bobo giurano di sì: pare che lui la voglia riconquistare e fra loro si sarebbe riaccesa la scintilla...