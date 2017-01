Colombari: "Per mio marito sono la più erotica"

E Billy Costacurta per Martina è Rocco Siffredi

17/1/2012

"Mio marito Billy Costacurta? Per me è Rocco Siffredi. E io per lui sono la più sexy e la più erotica...". Martina Colombari parla del suo compagno sulle pagine di Oggi confessando particolari intimi sulla sua vita sentimentale... e non solo.

foto Ufficio stampa

"Essendo stata fidanzata per tre anni con Alberto Tomba, sportivo passionale, per mio marito sono la più sexy, la più erotica, quindi un’amante perfetta. E lui chi è per me? Rocco Siffredi". Così Martina Colombari, che ha di recente pubblicato un'autobiografia in cui racconta la sua prima volta sotto le lenzuola con Tomba e con il marito, si confessa sul magazine e rivela la sua passionale intesa sessuale con Billy-Alessandro Costacurta, ex giocatore, per 25 anni, del Milan, con cui è insieme da 15 anni.



Ma le confessioni dell’attrice, in questo periodo su Rai 1, accanto a Lando Buzzanca, con la fiction ispirata al paranormale "Il restauratore", non sono solo sentimentali. L’ex Miss Italia, che conquistò la corona di più bella d’Italia nel 1991, a soli 16 anni, rivela anche la sua frequentazione, come Michelle Hunziker, della “maga” Giulia Berghella. "Ma non mi convinceva. Uscivo e mi chiedevo perché fossi andata lì. Molte cose non mi erano chiare: c’era troppo mistery, troppo magheggio", confida Martina.



E continua: "Non è andata meglio con l’analista. Ci sono stata qualche volta dopo la nascita di Achille, ma non riuscivo ad aprirmi e ho lasciato perdere. Non avevo un problema particolare, avevo solo un allattamento difficile e la voglia di trovare un nuovo equilibrio con l’arrivo della maternità".