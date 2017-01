Donne e motori, mix da calendario hot

Dodici scatti bollenti da appendere in officina

17/1/2012

Donne e motori un mix esplosivo, figuriamoci in un calendario da appendere alle pareti, magari di un'officina di riparazioni auto. Il tedesco Werkstatt Kultur, tradotto significa “laboratorio culturale” , è un fantascientifico lunario di donnine nude che posano accanto a vetture e accessori per le auto. L'idea è di Stahlgruber, una società che si occupa appunto di fornire materiali e prodotti per le officine che riparano automobili.

foto Dal Web

Topless e pose intriganti per Veronica, Anja, Christine, Anne-Marie, Ailleen, Marina, Nadine che in una scenografia futuristica regalano dei momenti di puro erotismo. Le foto in bianco e nero non saranno per tutti, ma soltanto i migliori clienti tedeschi potranno appendere al muro le bellezze mozzafiato.