Avril Lavigne è di nuovo single

Fine della sua love story con Brody Jenner

17/1/2012

Dopo Katy Perry e Russel Brand, ecco la seconda separazione celebre del mondo dello showbiz internazionale targata 2012. Avril Lavigne e Brody Jenner si sono lasciati dopo due anni insieme. Niente lieto fine insomma. La cantante canadese ha chiuso con il personaggio televisivo statunitense perché avevano visioni incompatibili sul loro futuro insieme. "Lei voleva sistemarsi, ma lui non era esattamente pronto", ha riferito una fonte a "Life & Style magazine".

foto Olycom

Così i due, che stavano insieme dalla primavera del 2012 hanno deciso di interrompere la loro relazione. Ognuno per la propria strada. "Hanno avuto problemi sin dall'inizio dell'estate quando lei è andata in tour perché era in giro tutto il tempo e questo ha messo a dura prova il loro rapporto", continua la fonte.



La 27enne Avril, che è stata sposata al leader dei Sum 41, Deryck Whibley, dal 2006 al 2009, aveva recentemente confessato di volersi sposare di nuovo e mettere su famiglia. "È tutta questione di amore - aveva detto - e ne faccio la mia priorità numero uno. Un giorno spero di avere figli e tutto il resto. In questo momento sono molto concentrata sulla mia carriera, il mio album, il mio tour e naturalmente quando succederà mi concentrerò su quello".



A quanto pare Avril ora dovrà trovare un altro candidato.