Piccoli incidenti da tappeto rosso

Look azzardati e stravaganze ai Golden Globe

17/1/2012

Jessica Biel con l'abito da sposa, Heidi Klum con una scollatura vertiginosa sulla schiena, Stacy Keibler raggiante in rosso proprio come il red carpet, Miranda Kerr con un décolleté da sballo, ma soprattutto la top model Erin Wasson. Già perché lei ha osato più di tutte ai Golden Globe, presentandosi in slip neri coperti da una sorta di sottoveste di pizzo che non lasciava nulla all'immaginazione. E che dire di Madonna che ha inciampato?

foto Olycom

I Golden Globe sono un'occasione unica per ammirare i look delle star che scelgono di stupire a loro modo. Le migliori di mason di moda si occupano di abito e accessori, ma poi ognuna di loro personalizza la propria immagine con un tocco di originalità. E non mancano nemmeno i fuori programma. Come quello capitato a Madonna. La cantante, che indossava anche un guanto di pelle verde in pieno stile motociclista, è letteralmente inciampata nel lungo strascico bianco di Jessica Biel. Per l'occasione la fidanzata di Justin Timberlake ha vestito un Valentino in stile nuziale: il red carpet è stato per lei una sorta di prova generale in vista del grande passo?



Della stessa griffe, ma passando dal bianco al rosso, ecco spuntare Stacy Keibler. Sorridente e felice al fianco di George Clooney. L'attore americano è un vero mattatore agli eventi mondani e la sua compagna sa altrettanto bene come catalizzare gli sguardi. Peccato che con quel bellissimo abito rosso fosse difficile distinguere dove finiva lo spacco e dove cominciava il red carpet.



Divine con il color cipria addosso Heidi Klum e Charlize Theron: per la prima in Calvin Klein una scollatura sulla schiena da capogiro e naturalmente nessun reggiseno addosso, per la seconda in Dior Haute Couture uno stacco di coscia davvero da statuetta d'oro. E poi c'era l'elegantissima Angelina Jolie che ha azzardato un abito Versace bianco e rosso dall'effetto “cadaverico”. E l'angelica Miranda Kerr che, grazie al vestito di una taglia meno, faceva risaltare il suo prorompente lato A.



Ma chi ha azzardato più di tutte è stata sicuramente la modella Erin Wasson. Per lei un paio di slip neri coperti a malapena da una sorta di sottoveste di pizzo che lasciava proprio poco all'immaginazione.