Heidi Klum e la scollatura intrigante

Reggiseno in pizzo nero in bella vista

17/1/2012

Top model, stilista e conduttrice televisiva, Heidi Klum è abituata ad essere ammirata e anche in tenuta di mamma, mentre accompagna i figli ad una lezione di karate, riesce ad attirare l'attenzione dei paparazzi. Focus sulla sua scollatura dispettosa, che mostra il reggiseno di pizzo nero.

foto Olycom

Decisamente sexy ed intrigante il décolleté della bella Heidi, vestita in total black con leggings, stivali altissimi e occhialoni, lascia ampio spazio all'immaginazione di chi osserva.





La modella non si scompone, consapevole del suo sex appeal, anche in versione casual. Ben diverso il look elegante e raffinato esibito ai Golden Globe. Qui la Sig.ra Klum ha indossato una tubino della Calvin Klein Collection con crepe di seta e un paio di sandali in seta bisque dello stesso brand. Una vera maestra di stile.