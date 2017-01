Morgan, prima uscita ufficiale con Jessica

Alle sfilate milanesi il cantante conferma la sua relazione con la "Bambolina horror"

17/1/2012

Tra sguardi languidi, sorrisi e abbracci Morgan ha ufficializzato la sua nuova relazione con Jessica di X Factor. Eleganti con una punta di anima rock si sono infatti presentati, mano nella mano, felici e sorridenti alle sfilate di John Richmond. Alla prima apparizione della coppia in pubblico lui ha subito dichiarato il suo amore per la cantante.

foto LaPresse

E' apparso sereno, rilassato, persino divertito quando ai microfoni di Corriere tv ha ammesso: “Ho trovato l'amore. Se son rose fioriranno”. A lei è bastato guardarlo negli occhi e un semplice "sì" per confermare i suoi sentimenti.

Jessica si è presentata al suo "debutto ufficiale" con un miniabito nero, scarpe e rossetto rosso fuoco e pellicciotto grigio, lui con abito scuro lucido, papillon e cappotto. Una coppia complementare anche nell'abbigliamento.



Erano già stati pizzicati ad Arezzo poco tempo fa mentre si scambiavano per strada baci e tenerezze, ma solo ora Morgan conferma la loro unione. Che l'artista abbia finalmente trovato la sua anima gemella? Lui sembra sereno e felice quando è in compagnia della sua "Bambolina horror", come ama definirla.



Dopo tante relazioni finite male eccolo pronto a rimettersi in gioco con una ragazza molto più piccola di lui e che assomiglia alla sua ex Asia Argento. Fisico asciutto, occhioni grandi e sorriso ricordano l'attrice figlia del maestro dell'horror. Che il nomignolo affibbiato a Jessica nasconda un segreto?