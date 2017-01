Kate Moss: "Odiosi 40 anni!"

Ecco le sexy star che raggiungeranno gli "anta" nel 2012

17/1/2012

"Mi rifiuto di avere 40 anni!" Così Kate Moss, che di anni ne ha compiuti 38 il 16 gennaio, ha reagito a chi le ha ricordato l'avvicinarsi del fatidico traguardo degli "anta". Ma è davvero una tragedia? A guardare le sexy star, che nel 2012 spegneranno 40 candeline, diremmo proprio di no. Da Alessia Marcuzzi a Valeria Mazza, passando per Carmen Electra e Gwyneth Paltrow ecco una carrellata di quasi quarantenni.

foto Olycom

Eppure a Katherine Ann Moss detta Kate, super modella e stilista britannica, universalmente riconosciuta come icona della moda, i 40 proprio non vanno giù. “Non sono una stronza donna di mezza età. Non m’interessa l’età riportata sul passaporto. Mi rifiuto di avere 40 anni!”. Così la trasgressiva top ha esordito alla sua festa di compleanno insistendo poi per festeggiare come faceva a 21 anni per sostenere il suo punto di vista. E a 21 anni la bella Kate certo non brillava per rettitudine.



Quel che è certo però è che, contro l'avanzare degli anni, la signora Moss-Hince (Kate si è sposata con Jamie Hince il 1° luglio 2011) non può fare nulla. Gli odiati "anta" arriveranno anche per lei. E nel 2012 sono in dirittura d'arrivo anche per Valeria Mazza, che li compirà in febbraio, Carmen Electra e Anna Falchi in aprile, Geri Halliwell e Loredana Lecciso, che li festeggeranno invece in agosto insieme alla stella hollywoodiana Cameron Diaz. Quarantenni a settembre Gwyneth Paltrow. e le sexy Dita von Teese e Jenny Maccharty. A novembre infine il traguardo degli anta sarà raggiunto anche da Alessia Marcuzzi. Vi sembrano donne di mezza età?