Demi sorridente, ma sempre magra

Vuole apparire in forma, eppure è scheletrica

16/1/2012

Un camaleonte del cinema poteva accettare che tutti la pensassero sola, deperita e triste? Ecco Demi Moore sul red carpet dell'evento benefico Cinema For Peace al Montage Hotel di Beverly Hills mentre cerca di mostrarsi bella, felice e sorridente accanto alla figlia Rumer Willis. Il viso è davvero bello, ma le sue gambe esili tradiscono il buio che sta vivendo dopo la separazione. Eppure al suo fianco ci sarebbe già un nuovo toy boy...

foto Olycom

Ha regalato sorrisi a tutti, seppure forzati. La nuova Demi Moore non vuole farsi compiangere e se il maritino Ashton Kutcher l'ha lasciata, pazienza, lei è sempre bella e in forma. Almeno così sta cercando di far credere. Si è presentata al gala con la figlia maggiore. Tra le due un confronto non è nemmeno pensabile: nonostante la primogenita di Willis abbia osato con una camicetta trasparente sotto la quale si intravedeva il reggiseno, è sempre Demi a primeggiare come una ragazzina senza età.

Ma questa volta la Moore è apparsa ancora molto magra. Le gambe sono chiaramente scheletriche e le braccia altrettanto esili. Il duro colpo ricevuto con la separazione dal suo amato non è ancora acqua passata, ma l'attrice sta facendo di tutto per risalire. Tanto per mantenersi in forma pare frequenti un personal trainer. Chissà se è l'antico sistema del chiodo scaccia chiodo funzionerà...