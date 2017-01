Fabrizio Corona si "scopre" in Montenapo

Jeans a vita bassa e pancino in vista

16/1/2012

Dopo quella a Cortina, sessione di shopping milanese per Fabrizio Corona e Belen, in giro per saldi in via Montenapoleone. La showgirl sembra essersi ripresa dal malessere di qualche giorno fa: "Solo un'infezione intestinale", ha assicurato l'ex re dei paparazzi, che, con i jeans a vita bassa, slip e tattoo in bella vista, mostra il pancino. Con il freddo degli ultimi giorni adesso è lui a rischio congestione.

foto Olycom

Look casual e barba incolta per Corona, che ha da poco dichiarato la sua intenzione di entrare in politica. Certo il pancino scoperto, modello teenager poco si addice ad una carriera politica, ma ormai siamo pronti a tutto.



Belen, dal canto suo, si è invece allacciata bene il cappotto e non sembra desiderosa di scoprire nulla. La bella showgirl è bella e sexy anche tutta vestita e in questo momento non ha bisogno di spogliarsi per farsi notare.



A far sognare i suoi fans ci sono ancora gli splendidi scatti postati dalle Maldive...