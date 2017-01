Nudo in passerella per Frankie Morello

Vip italiani e stranieri alle sfilate di moda milanesi

16/1/2012

In occasione della Milano Moda Uomo la capitale meneghina pullula di vip che si destreggiano tra una sfilata e l'altra per non perdere le novità dei loro stilisti preferiti. E se in passerella l'attore Giuseppe Sartori ha sfilato completamente nudo per "Frankie Morello", i numerosi parterre continuano a ospitare volti noti, da Bianca Balti a Ezio Greggio a Cristiana Capotondi.

foto Olycom

Chissà cosa avranno pensato tutti i presenti alla sfilata degli stilisti Pierfrancesco Gigliotti e Maurizio Modica quando l'attore della compagnia d'avanguardia Ricci/Forte ha calcato la passerella coperto inizialmente da un pareo marrone che ha pensato bene di far cadere a terra una volta girate le spalle al pubblico, con tanto di posa finale. Certo, in questo caso tutto era programmato, e ha portato anche una bella pubblicità al marchio, ma siparietti hot in passerella sono all'ordine del giorno, proprio come quello capitato alla sfilata di intimo di Loretta Caponi a Pitti.



Non meno protagonisti sono i vip che per l'occasione si sono sbizzarriti con forme e colori indossando gli abiti dei loro stilisti preferiti. Tanti gli stranieri presenti, ma altrettanti sono stati i vip di casa nostra, tra cui si sono distinti Bianca Balti con un mini abito nero "Dolce&Gabbana" che ha evidenziato il suo fisico da top model. Stessa cosa per l'attore Beppe Fiorello che per gli stilisti siciliani ha indossato un abito nero con camicia bianca e un foulard a righe bianco e nero, il vero tocco di classe del vestito.

Ezio Greggio e la giovane fidanzata Simona Gobbi si sono goduti la sfilata "Costume National Homme", così come Paolo Kessisoglu e la moglie Sabrina Donadel per "Missoni".