12 scatti di sexy donnine e... camion

Ecco LKW 2012, topless da sbandamento

16/1/2012

Dedicato ai camionisti, che, si sa, amano i calendari erotici, ma non solo a loro, ecco l'annuario LKW 2012. Direttamente dalla Germania, dove LKW รจ l'acronimo di Lastkraftwagen, ovvero Tir, 12 scatti di sexy donnine seminude, che posano vicino a grossi bestioni della strada.

foto Tgcom24

In topless e su vertiginosi tacchi le belle modelle di questo ennesimo calendario a luci rosse per il 2012 tappezzeranno sicuramente gli abitacoli dei camionisti tedeschi e non solo, addolcendo i loro lunghi viaggi sulle strade e surriscaldandone l'atmosfera.



Un solo avvertimento sorge spontaneo, attenti a non sbandare sulle loro curve conturbanti.