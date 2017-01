Vip da bambini, ecco le loro foto private

Tra le altre Santarelli, Marcuzzi e Canalis

16/1/2012

Ora che sono famosi tutti li riconosciamo, ma da piccoli sui banchi di scuola o travestiti per Carnevale o in spiaggia a giocare sulla sabbia o tra le braccia della mamma erano bambini come tanti. Per questo molti vip scelgono di condividere sui social network le loro foto di quando erano bambini: qualcuno è irriconoscibile, qualche altro è facilmente individuabile. Ecco la Canalis, la Marcuzzi, la Lucarelli, la Lagerback e non solo.

foto Twitter

A lanciare la moda di postare su Twitter e Facebook le immagini private della loro infanzia sono state per prime le star straniere. A seguire sono arrivate le foto delle vip italiane contagiate dalla tendenza made in Usa. Elisabetta Canalis su Twitter ha caricato due immagini di qualche anno fa. In una la bella sarda compare in costume da bagno stesa sulla sabbia, nell'altra è impegnata a fare un disegno sul quaderno all'epoca della scuola.



E avete riconosciuto Alessia Marcuzzi? Sul suo profilo Facebook ci sono le foto della showgirl mascherata per Carnevale e poi una immagine in cui da piccolina alzava la maglia per mostrare la pancia, piccole mosse che la dicono lunga sul suo innato sex appeal.



Due gli scatti di Elena Santarelli, in uno comprare da piccolina, nell'altro un po' più cresciuta con due codini tra i capelli e il suo sorriso accattivante. E ancora Selvaggia Lucarelli che indossa già gli zoccoletti con i tacchi e Filippa Lagerback con i capelli biondi sciolti sulle spalle.