Olivia Munn completamente nuda

Per la Peta protesta contro le pellicce

13/1/2012

"Chi ha bisogno della pelliccia per sentirsi bella? Rimango nuda piuttosto che indossare una pelliccia". Con questo slogan Olivia Munn posa come mamma l'ha fatta per la Peta. Per l'attrice 32enne non è la prima volta: già nel 2009 era comparsa sulle pagine di Playboy Usa senza veli.

foto Afp

Questa volta si spoglia per una giusta causa e con soddisfazione promuove le sue immagini hot. L'anno successivo la Munn aveva posato nuda per la Peta per boicottare il circo. “Quando sei al circo tutti ridono, ci sono tanti colori e musica e tutto sembra bellissimo, ma poi se vai dietro le quinte del tendone e vedi come vivono gli animali, come vengono picchiati e trattati affinché danzino, ad esempio, intorno ad un tavolo, quando sai che i piccoli vengono tolti alle loro madri e sottoposti ad elettroshock per annientare le loro emozioni e poi utilizzati per tuttala vita in performance contro la loro natura, allora ti fa molto male...", aveva commentato Olivia nella campagna contro il circo. Ora l'attrice si è tolta gli abiti per dimostrare che le donne sono più belle senza pelliccia. E con un fisico come il suo ha ragione da vendere.