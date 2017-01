Jessie J, intimo in bella vista

Sotto l'abito spuntano i mutandoni della nonna

13/1/2012

Ha dichiarato di “voler fare la differenza” e così punta sempre a stupire Jessie J. In nomination per i Brit Awards la cantante britannica si è presentata con un look che non poteva passare inosservato. Eccola con un abito dalle sexy trasparenze, sotto il quale si vedeva chiaramente la biancheria intima: un reggiseno e un paio di mutandoni contenitivi neri.

foto Afp

Sicuramente quello osato dalla cantante è stato il look più azzardato durante la manifestazione, ma Jessie non è nuova a mise sorprendenti. Già in altre occasioni aveva sfoggiato abiti particolari e soprattutto trasparenti e osé. Il suo proposito per il nuovo anno? Ingrassare. Jessie vuole rendere le sue curve più rotonde per sbalordire i suoi fan. Famosa per aver scritto canzoni per Justin Timberlake, Alicia Keys, Miley Cyrus e Christina Aguilera, Jessie ha una silhouette slanciata, ma ha dichiarato di voler metter su qualche chiletto. Stravagante ed eccentrica, la cantante che ha debuttato esattamente un anno fa con “Who You Are”, ha dichiarato che nel suo prossimo album ci sarà più dolore e atmosfere più dark. In effetti si è già presentata con un abito tutto nero, ma la visione è tutt'altro che dolorosa!