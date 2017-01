Evan Rachel Wood dà scandalo su "Flaunt"

Topless e look trasgressivo per la bella attrice

13/1/2012

Alta, magra, bionda e apparentemente "fragile", come una porcellana. Ai People's Choice Awards, Evan Rachel Wood è stata una delle star più ammirate per la sua eleganza e il suo look particolare. Ma nel servizio del magazine Flaunt la bella attrice appare tutt'altro che fragile e indifesa. Eccola senza veli, aggressiva e provocante più che mai.

foto Flaunt Magazine

Sul red carpet dell'evento americano, capelli raccolti, abito nero e trucco, che accentua la sua pelle lunare, l'attrice ha sedotto. In bella mostra il lungo tatuaggio sulla spalla con la frase: "All that we see or seem is but a dream within a dream", ovvero "ciò che vediamo o ci sembra di vedere non è altro che un sogno dentro un sogno".



Sempre un po' irriverente, pur nella sua discreta presenza, Evan Rachel Wood ha però voluto sorprendere tutti con questi scatti al limite della trasgressione, in cui appare nei panni di femme fatale seducente e senza veli, in calze a rete, rossetto rosso, sigaretta in bocca e tattoo in evidenza. Il look è tutt'altro che discreto, piuttosto provocante e moto sexy, e ben si adegua al personaggio che col tempo Evan ha creato di sé.



Ex fidanzata di un rocker come Marilyn Manson, all'età di 19 anni, dichiaratamente bisessuale, ma attualmente fidanzata con Jamie Bell (Billy Elliot), su Twitter chiacchiera spesso con la collega Amber Heard (che ha fatto outing l’anno scorso) dicendole: "La smetti di essere così sexy?". Insomma altro che indifesa ex teenager del grande schermo, la bella Evan è cresciuta... e si vede!