Irina Shayk, se la ride senza Ronaldo

Alla partita di basket con un altro uomo

13/1/2012

L'ultima volta che Irina Shayk è stata vista a una partita di basket risale a dieci giorni fa: era al Palacio de los Deportes Stadium di Madrid insieme al fidanzato Cristiano Ronaldo. La bella modella era decisamente imbronciata. Ora la vediamo a bordo parquet ad assistere alla sfida tra Philadelphia e New York Knicks: accanto a lei c'è un misterioso accompagnatore che la fa ridere parecchio. Con il calciatore c'è aria di crisi?

foto LaPresse

Un filo di trucco, una maglia scollata coperta da una giacca, tacchi vertiginosi e grandi sorrisi. Così Irina si è presentata alla partita di basket al Madison Square Garden di New York con un accompagnatore sconosciuto. Tra i due era evidente la complicità: per tutto il tempo si sono parlati, hanno scambiato tante risate e la modella russa ha più volte sfiorato il suo amico con gesti d'intesa sospetti. Tutt'altro clima, invece, quello notato durante la partita tra Real Madrid e Barcelona alla quale la Shayk ha assistito al fianco del calciatore. La russa sembrava non apprezzare non solo il match, ma anche la compagnia del fidanzato. Muso lungo e aria seria per la bella Shayk. Che tra i due ci sia maretta?



Cosa avrà fatto Ronaldo per turbare la modella? Del resto la Shayk è una tipa che sa bene quello che vuole. E' di poche settimane fa un'intervista in cui racconta di aver rifiutato la proposta di Playboy di posare nuda. “Non lo farei mai. Sono una modella di intimo, ma non poserò mai nuda – ha detto - Naomi Campbell e Claudia Schiffer lo hanno fatto, ma a fine carriera ed era un nudo di classe”.