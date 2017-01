Curve ammaliatrici per Paola Perego

In vacanza a Malindi con il marito Lucio Presta

13/1/2012

Lunghe passeggiate, bagni e un'infinità di coccole sotto il cielo di Malindi. Paola Perego e Lucio Presta hanno trascorso in totale relax le loro vacanze invernali a tre mesi dal romantico "Sì". In forma lei, un po' più appesantito lui, si scambiano reciproche attenzioni e sguardi complici. La presentatrice, con il viso nascosto dagli occhiali da sole, mostra un fisico che non risente del passare degli anni.

foto Olycom

Anche la famiglia Presta non ha resistito al richiamo del Kenya, esattamente come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ormai lì di casa, e la bellissima Manuela Arcuri che dopo un safari si è regalata proprio in quelle acque qualche giorno di riposo in compagnia di amici.



Sdraiata sul lettino, con in mano l'immancabile cellulare, Paola Perego, bellissima quarantacinquenne, si lascia baciare dal sole prima di tornare in Italia dove l'attende la conduzione della prima serata sulla Rai.

Un costumino turchese evidenzia le sensuali curve del suo lato B. Curve che al marito compiaciuto non sfuggono mentre passeggiano in acqua.



Per i due non sono mancati momenti intimi; dolci effusioni e simpatici siparietti non fanno altro che suggellare il loro decennale amore!