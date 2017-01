Quelle che... pancino scoperto anche d'inverno

Le star che mostrano l'ombelico

13/1/2012

Nemmeno l'inverno, ancora pungente, sa trattenerle dal mostrare, tra una camicetta o una t-shirt cortissime e pantaloni o gonne a vita bassa, quel sensuale oggetto del desiderio che è l'ombelico. Un dettaglio di stile a cui le star non sanno rinunciare, da Michelle Hunziker a Rooney Mara, passando per Eva Grimaldi e Melissa Satta ...

Tutte a pancia scoperta insomma, anche se fa freddo. Quelle dal ventre piatto, anzi piattissimo, come Elisabetta Canalis o Vanessa Paradis, Nicole Scherzinger o Rooney Mara, avvistat di recente gonnellina e camicetta cortissima sul red carpet, non hanno certo nulla da nascondere, ma tra le fans del look "a vita bassa" ci sono anche quelle che il pancino lo mettono in mostra pur senza averlo perfetto.



Sfilano, ombelico in vista, la giunonica Stacy Keibler, nuova fidanzata di Clooney, in tenuta sportiva, e poi Eva Grimaldi, Serena Williams, Ciara e J.Lo. Parola d'ordine mostrare quel sensualissimo rettangolo di pelle e quel buchino sexy in mezzo, una delle parti più intime del corpo.



Roba da teenager? Nemmeno per sogno. Piuttosto un trend senza tempo. L'importante è che l'ombelico faccia capolino, nudo e sensualmente ammiccante, il resto è lasciato all'immaginazione erotica di chi guarda.