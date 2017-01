Charlotte innamorata di Gad Elmaleh

Pizzicata felice sotto casa dell'attore francese

12/1/2012

Dopo una relazione durata cinque anni con Alex Dellal, Charlotte Casiraghi è capitolata tra le braccia dell'attore francese Gad Elmaleh. Pare che per i due si sia trattato di un vero colpo di fulmine e se a ora non ci sono scatti che li ritraggono insieme abbiamo comunque certezza che la ragazza già frequenti la casa della sua nuova fiamma visto che è stata pizzicata dai fotografi proprio lì sotto.

foto LaPresse

A volte basta uno sguardo per rimettere in gioco la propria vita sentimentale. E' quel che è successo alla bellissima figlia di Carolina di Monaco quando a fine dicembre ha conosciuto in un elegante Club parigino l'affascinante Gad Elmaleh, di quindici anni più grande di lei.



Secondo i settimanali "Closer" e "Voici" i due si sarebbero subito lasciati andare ad atteggiamenti confidenziali e, anche se non ci sono ancora conferme, potrebbero avere trascorso il capodanno insieme. Cosa certa è che Charlotte e Alex hanno festeggiato il nuovo anno separati visto che lui è stato avvistato da solo a Los Angeles.



Proprio in questi giorni, la giovane Casiraghi è stata immortalata mentre usciva dalla casa di Elmaleh. Vestita di nero con un bel sorriso stampato sul viso non possiamo che immaginare quanto sia stata bene con il suo nuovo amore.