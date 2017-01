Manila Gorio senza veli per 12 mesi

La transessuale posa a Porto Cesareo

12/1/2012

Il suo corpo sexy e provocante è il frutto di dieci anni di costose operazioni chirurgiche, che Manila Gorio, famosa transessuale, sfoggia adesso in un calendario a luci rosse. Scatti da Porto Cesareo, dove c'è la statua di Manuela Arcuri...

Ormai del tutto identica ad una donna Manila posa senza veli nella splendida location di Porto Cesareo in Puglia, regione di cui è originaria e alla quale vuole rendere omaggio con 12 scatti dedicati a tutti i marinari della località salentina, pubblicati da "Non mi dire".



Qui a metà luglio del 2002 era stata posta una statua raffigurante Manuela Arcuri, bomba sexy di tanti calendari del passato. La statua con l’epigrafe “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità”, fu rimossa nel 2010 su richiesta delle mogli dei pescatori e poi ripristinata la scorsa estate.



Manila fa concorrenza alla Manuelona nazionale? Assolutamente no: “Io sono pugliese”, dice la presentatrice di “Week end Vip”, “Rivendico le mie origini. Mi rivolgo a tutti i marinai di Porto Cesareo: Eccomi senza veli per voi…”.