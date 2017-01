Naomi Campbell, capezzolo in vista

Nel video di una campagna pubblicitaria

12/1/2012

Da un po' di tempo non si vedeva una Naomi Campbell così. Scandalosamente bella e in versione osé per la nuova campagna pubblicitaria per la primavera-estate di Roberto Cavalli, la top model compare in un video con un capezzolo in vista. Ammalliante e seducente posa insieme a Karen Elson, Kristen McMenamy e Daphne Groeneveld per rappresentare le donne dal fascino moderno e frizzante.

foto Ufficio stampa

Il fotografo Steven Meisel ha realizzato gli scatti a New York in una scenografia che risalta i colori dorati degli abiti e la pelle illuminata delle modelle. Fisici perfetti, scolpiti, dove la bellezza femminile sembra un capolavoro di un artista. Tra tutti spicca la Venere Nera che con il suo décolleté che si intravede regala uno scorcio di magnetismo e erotismo in un panorama già indiscutibilmente sexy.