Nina e Jeanene alle Seychelles

La Senicar e "la Filippona" Fox su Twitter supersexy

12/1/2012

Altro che Miami, non tutte le belle dello showbiz hanno scelto la Florida per le vacanze di Natale. Nina Senicar e Jeanene Fox, amiche e colleghe sul piccolo schermo, sono volate alle Seychelles. Sexy e ammiccanti eccole in alcuni scatti bollenti che hanno voluto condivedre con i fans sulle loro pagine Twitter e Facebook.

foto Facebook

Jeanene Fox, modella originaria delle Bahams e ribattezzata in Italia "la Filippona", ospite di "Striscia la notizia" e protagonista degli spot della Wind, al fianco di Aldo Giovanni e Giacomo, sfoggia curve mozzafiato in due pezzi stringatissimi, che mettono in risalto le sue forme conturbanti.



Non è da meno la bella Nina Senicar. La modella serba, dopo la gavetta a "Veline" e "L’Isola dei famosi", vive un momento di gloria tra particine sul grande schermo e apparizioni televisive oltre che spot pubblicitari. Una bella vacanza ci voleva proprio. E allora eccola più sexy che mai in bikini e pare essersi divertita moltissimo. Con loro anche una bionda e sensuale amica, Elke Palmaers. Un trio da copertina!