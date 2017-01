Morgan bacia la sua "bambolina horror"

E' passione tra il giudice di X-Factor e la cantante Jessica

12/1/2012

Le reciproche "dichiarazioni d'amore" pubbliche hanno avuto un seguito degno di nota. Parliamo del giudice Morgan e della cantante Jessica Mazzoli. I due hanno trascorso un romantico fine settimana ad Arezzo scambiandosi baci appassionati e alloggiando nello stesso albergo.

foto Visto

Simona Ventura gli aveva intimato di stare alla larga dalle sue ragazze, ma l'avvertimento è arrivato troppo tardi perché Morgan aveva già puntato lo sguardo sulla "bambolina horror", come l'ha definita lui, dichiarando: "Mi hai stregato, sono completamente rapito, sono abbastanza innamorato". La giovane cantante, appena ventenne, che ricorda molto Asia Argento ribatte: "Mi sono innamorata di lui... a livello artistico". E quelli che sembravano calorosi atti di stima si sono trasformati in breve tempo in qualcosa di ben più profondo.



Una volta calato il sipario sulla trasmissione i due hanno fatto le valigie e se ne sono andati in Toscana per qualche giorno. Come mostrano le immagini di "Visto", lui con un cappottino rosso dal collo color argento e lei con leggings scuri e pellicciotto bordeaux hanno passeggiato per le vie del centro concedendosi delle piccole pause per coccole e baci appassionati che hanno richiamato l'attenzione dei passanti.



Conclusa nel 2001 la storia con Asia Argento, da cui ha avuto Anna Lou, il cantante dalla vita burrascosa ha collezionato solo rapporti di breve durata con donne dello spettacolo come Maddalena Corvaglia, Monica Riva, soubrette del Bagaglino, e Aura Rolenzetti, ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Comunque vadano le cose con Jessica bisogna ammettere che Morgan si distingue per originalità: con una di X Factor non era mai stato!