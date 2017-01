Manuela, coccole e massaggi in Kenya

Con l'Arcuri l'imprenditore Ieffi

12/1/2012

Passeggiate in riva al mare, foto con i pesci, massaggi a bordo piscina, relax e scorpacciate di coccole per Manuela Arcuri. Si era definita single prima di partire per le vacanze di Natale, ora la vediamo godersi il mare di Malindi al fianco dell'imprenditore Antonello Ieffi. Con loro sulla spiaggia bianchissima del Kenya anche il fratello di Manu, Sergio, e la migliore amica Letizia Filippi, ex di Cristiano Ronaldo.

Prima delle feste l'Arcuri aveva trascorso un weekend con Salvatore De Lorenzis, ex marito di Carolina Marconi. Poi però è volata in Kenya con Antonello, come mostrano le foto di Novella. Con gli amici hanno ballato al Billionaire Beach di Malindi, si sono regalati un bel safari tra gli elefanti e i coccodrilli e si sono concessi ore di sole e riposo in spiaggia. Con Manu anche l'amica Letizia, che ad agosto è diventata mamma di due gemelle avute dal marchese Alessandro Cisa Asinari de Gresy. La Filippi in passato aveva avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo. Ora però in Africa si diverte con Sergio Arcuri. Tra i due molte tenerezze.