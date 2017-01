Ammazza che buccia d'arancia!

Valeria mostra forme poco toniche

11/1/2012

E' diventata famosa grazie a una copertina di Sport Illustrated in cui posava con Tyra Banks in bikini. Curve mozzafiato, fisico perfetto, viso d'angelo, ha calcato chilometri di passerelle posando per le migliori griffe e ha presenziato agli eventi internazionali più glamour. Mamma di quattro figli, pizzicata in vacanza in Uruguay mostra un fisico meno tonico del solito e sul fondoschiena compare anche la buccia d'arancia. Ecco Valeria Mazza...

foto Olycom

Trentanove anni, un passato da modella e un presente da mamma, la Mazza sempre sorridente e simpatica si diverte sulla spiaggia con i suoi bambini. Indossa un bikini, come sua abitudine, ma questa volta le sue cosce appaiono meno toniche del solite e, a ben guardare, il suo lato B non è più da copertina. La modella argentina a Punta del Este con la famiglia è magra e in linea, ma la tonicità della pancia e delle gambe sembra essere a rischio.