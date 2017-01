Corona: "Se Belen fosse incinta sarebbe bello"

Siparietto hot per Cecilia Rodriguez a Pitti Uomo

11/1/2012

"Se fosse incinta sarebbe una bellissima notizia. Comunque la darei ai giornalisti solo al sesto mese di gravidanza. Belen sarebbe una madre meravigliosa". Così Fabrizio Corona commenta lo svenimento della sua compagna finita in ospedale proprio mentre stava per raggiungere la sorella Cecilia in occasione della sua prima sfilata, con tanto di siparietto hot, a Pitti Uomo.

foto LaPresse

Come cambiano le cose nel giro di poche ore. Prima Corona, tramite la sua agenzia Fenice, sottolinea che Belen si è sentita male per lo stress delle ultime settimane e non per un nuovo stato di gravidanza, poi lascia intendere che se la sua compagna fosse incinta sarebbe stupendo. Ci troviamo di fronte a un nuovo giochetto di Fabrizio? Il giallo si infittisce.

Mentre Belen è rimasta a Milano per riposarsi il suo compagno è riuscito a raggiungere la cognata a Firenze in occasione della sfilata per Rifle: "Belen ha avuto la nausea alle 15 mentre stava partendo da Milano per venire a Firenze, poi si è sentita male ed è andata a farsi visitare. E' per questo motivo che non è potuta venire", aggiunge Corona nel corso dell'evento.



L'assenza della showgirl è stata ben colmata dalla presenza della sua sexy sorellina che ha calcato la passerella in veste di modella mostrando tutta la sua carica erotica. Caratteristica che accomuna le sorelle argentine.



Ma se in passerella ha esibito un fisico tonico e tanta professionalità è proprio dietro le quinte che in realtà ha regalato il meglio di sé. Sì, perché nelle mani di un'aiutante impegnata a spalmarle la crema sulle sue lunghe e perfette gambe, la Rodriguez ha sollevato un po' troppo il già mini abito lasciando intravedere le sue mutandine color carne. Il particolare non è sfuggito ai fotografi che l'hanno immediatamente immortalata. E anche a Pitti Uomo la famiglia Rodriguez ha lasciato il segno!