Sabrina, vacanze di Natale in bikini

La Ferilli fa flop a Cortina, ma non a Miami

11/1/2012

Se il Natale a Cortina sul grande schermo è stato un mezzo flop, quello a Miami e alle terme di Saturnia, in Toscana, per Sabrina Ferilli è stato un vero successo. Di forme, generose e sexy, e relax. Ecco la Ferillona nazionale in bikini da Oggi, lato A e lato B in bella mostra, sotto il sole della Florida e poi in versione termale a mollo per Chi.

foto Diva e Donna

Accanto a lei, inseparabile come sempre, Flavio Cattaneo, suo compagno ma non ancora marito, da sei anni. Quella che sfoggia un prosperoso décolleté e un lato B da copertina a Miami è davvero una splendida Sabrina Ferilli, che a 47 anni vanta curve e forme da far invidia a tante starlette molto più giovani di lei.



In Florida l'attrice ha passato il Capodanno per poi tornare in Italia e finire le vacanze natalizie a mollo nelle Terme di Saturnia. Qui, come mostrano gli scatti di Chi, la Ferillona non si preoccupa di mostrarsi in tenuta un po' meno sexy, ma molto spiritosa. Un cappellino blu in testa e un grosso accappatoio sono il look giusto per questo ambiente di relax e tranquillità.



Così tra bagni di vapore e nuotate rigeneranti l'attrice conclude le sue fantastiche vacanze cercando di dimenticare il mezzo flop di un'altra vacanza, quella a Cortina sui grandi schermi, andata un po' meno bene.