La Balivo sarà mamma a giugno

Ecco le foto incinta dalle Maldive

11/1/2012

Ha scelto di dare l'annuncio della sua gravidanza dalle Maldive, dove si è rifugiata per trascorrere un inizio d'anno all'insegna del sole, del mare, del relax in un bel paradiso con il suo compagno Guido Maria Brera. Caterina Balivo è incinta e a giugno sarà mamma. Da Twitter manda le foto: è il ritratto della felicità e della bellezza con il seno già aumentato e un lieve pancino che si intravede dal costume.

foto Twitter

Sul suo blog la Balivo posta una sua foto con un camicione bianco da cui si intravedono le forme arrotondate e scrive: “Ciao ragazzi, sono ancora qui (alle Maldive) ma tra un po' ritorno con mille foto da farvi vedere. Questa è dal telefonino, fatta mentre bevo il te' dopo aver visto uno squaletto di 3 metri aggirarsi sul reef in mezzo a mille ricciole. Da oggi mi sono rimessa a dieta... O meglio torno a mangiare regolare. Qui ci sono crepes alla Nutella ad ogni ora... Dolci buonissimi e un'ottima pasta Barilla fatta al momento, per non parlare del buon pesce (ma quello da solo sarebbe perfetto). Ps Già vi avviso, torno doppia in ogni senso!”.



Già torna doppia, perché la bella showgirl napoletana è in attesa di un bebè da Guido Maria Brera. A giugno sarà mamma ed è felicissima.