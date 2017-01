Il rugby femminile francese è molto sexy

Rugbiste per 12 mesi molto bollenti

11/1/2012

Donne, belle, sexy e piene di grinta. Sono le rugbiste di Bordeaux, finaliste al Campionato francese di Rugby e modelle per un anno nel calendario 2012, che le ritrae in pose sensuali e provocanti.

foto Dal Web

Una nota dolce e seducente in uno sport che è sinonimo di forza e potenza e un omaggio al mondo del Rugby, ma anche a quello del mare. Le atlete infatti posano (s)vestite da marinaie e capitane... sexy.



Ma soprattutto la dimostrazione che le donne possono davvero tutto, battersi in campo per il possesso di palla e ammiccare con malizia sfoggiando le loro curve e mettendo in risalto tutta la loro femminilità.