Belen sviene: stress o gravidanza?

La showgirl accusa una calo di pressione, ma Corona assicura: "Non è incinta"

10/1/2012

Solo stress e nessuna nuova gravidanza. Ma le voci si rincorrono. Belen Rodriguez è stata vittima di un lieve malore e molti hanno subito pensato che, dopo l'aborto spontaneo dello scorso novembre, lei e Fabrizio Corona avessero deciso già di riprovarci. Ipotesi smentita dalla agenzia Fenice, dello stesso Corona, che ha subito specificato che lo svenimento è stato causato solo da stress.

foto Olycom

I due, rientrati dopo la loro vacanza nataliza a Cortina, stavano partendo per Firenze, dove sarebbero dovuti essere ospiti del debutto in passerella della sorella di lei, Cecilia, testimonial del marchio Rifle a Pitti, quando Belen è svenuta.



Il suo compagno, Fabrizio Corona, spaventato, l'ha subito portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, dove alla showgirl, subito dimessa, è stato diagnosticato un calo di pressione.



L'episodio è stato reso noto dalla Fenice, l'agenzia di Corona, da cui sottolineano che Belen è svenuta per lo stress delle ultime settimane e non per un nuovo stato di gravidanza, dopo l'aborto spontaneo dello scorso novembre.